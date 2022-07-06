أسعار النفط تعود إلى المنطقة الحمراء.. هبوط حاد

وبحلول الساعة 17:19 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 3.23% إلى 99.4 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.49% إلى 96.03 دولار للبرميل.وقبل ذلك اليوم شهدت أسعار الذهب الأسود ارتفاعا، حيث اقتربت عقود "برنت" من مستوى 104 دولارات للبرميل، وذلك بعد أن كانت قد تراجعت أمس الثلاثاء في ظل مخاوف من حدوث ركود اقتصادي.

وذكرت "بلومبرغ" أن المستثمرين يأخذون في الحسبان إمكانية حدوث ركود في الاقتصاد العالمي نتيجة لتشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية العالمية، متجاهلين مؤشرات انخفاض معروض النفط.

