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انت الان تتابع خبر تسرب لغاز 'الكلور' في ذي قار (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الدفاع المدني في ذي قار، اليوم الأربعاء، السيطرة على تسرب لغاز الكلور داخل مديرية ماء الشطرة.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن فرقها "عالجت تسرب لغاز الكلور من اسطوانة سعة 1 طن داخل مديرية ماء الشطرة بمنطقة آل الجهل بقضاء الشطرة نتيجة تلف الصمام".
وأشارت إلى أنه "تم معالجتها وغمرها في حوض الماء المخصص دون تسجيل أي حالة تسمم تذكر".
وأشارت إلى أنه "تم معالجتها وغمرها في حوض الماء المخصص دون تسجيل أي حالة تسمم تذكر".