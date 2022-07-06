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تسرب لغاز 'الكلور' في ذي قار (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الدفاع المدني في ذي قار، اليوم الأربعاء، السيطرة على تسرب لغاز الكلور داخل مديرية ماء الشطرة.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن فرقها "عالجت تسرب لغاز الكلور من اسطوانة سعة 1 طن داخل مديرية ماء الشطرة بمنطقة آل الجهل بقضاء الشطرة نتيجة تلف الصمام".

وأشارت إلى أنه "تم معالجتها وغمرها في حوض الماء المخصص دون تسجيل أي حالة تسمم تذكر".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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