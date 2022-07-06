تسرب لغاز 'الكلور' في ذي قار (صور)

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن فرقها "عالجت تسرب لغاز الكلور من اسطوانة سعة 1 طن داخل مديرية ماء الشطرة بمنطقة آل الجهل بقضاء الشطرة نتيجة تلف الصمام".

وأشارت إلى أنه "تم معالجتها وغمرها في حوض الماء المخصص دون تسجيل أي حالة تسمم تذكر".

