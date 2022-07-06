الكمارك تعلن 'قفزة نوعية' في ايرادات حزيران

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأربعاء، الأيرادات المتحققة خلال شهر حزيران المنصرم، فيما أشارت إلى تسجيل "قفزة نوعية لم تسجل في السنوات السابقة".



وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "المتابعة المستمرة للمدير العام شاكر محمود الزبيدي وتوجيهاته السديدة للمناطق والمراكز الكمركية بأستحصال الرسوم الكمركية ، اسفرت عن تحقيقها لأيرادات بلغت اكثر من (٩٩) مليار دينار خلال شهر حزيران ٢٠٢٢ في سابقة لم تسجل في السنين السابقة لنفس الشهر".



واضافت ، ان "هذا الأنجاز تحقق رغم تصفير الرسوم الكمركية للمواد الغذائية والمواد الأنشائية واعفائها من الرسوم حسب قرار مجلس الوزراء الا اننا تمكنا من تحقيق هذا الأنجاز بفضل الأدارة الواعية للمدير العام رغم قصر المدة التي تسلم فيها ادارة الهيئة".

