السيسي: "ما عندناش ثروات غير الرمل والرخام والحجر الجيري.. والمصريين بيدخلوا جمعيات عشان الدروس الخصوصية"

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية لا تملك ثروات، إلا الرمل والرخام والحجر الجيري.

وقال السيسي: "معندناش ثروات.. وبقولكم كلكم.. علشان محدش يتوهم أنه في الدولة المصرية ثروات.. جبت شيخ التنقيب وكان عنده 85 سنة.. بقوله ايه اخبارنا على خريطة الثروة المعدنية؟.. قالى عندنا 3 حاجات.. وأنا لما بتكلم عن ثروة يعنى حجم هائل.. وعلشان يبقي عندك كميات كبيرة تمثل دخل ريعي.. واللى عندنا رمل ورخام وحجر جيري.. وكل الناس المعنية بهذا الأمر يردوا عليا ويقولوا غير ده".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح عدد من مشروعات "مصر الرقمية": "مفيش غير العمل وتدور على الأفكار وتطورها وتشتغل عليها علشان تغير حياة الناس وتعظم دخولها.. ماشيين بالمسارات اللى بتعبروها جيدة مش كافية.. لان عدد السكان كتير والطلب لتحسين الدخول كبير".

وأوضح الرئيس السيسي، أن الكتلة الغالبة من المصريين يشتركون في عمل "جمعيات" من أجل الإنفاق على الدروس الخصوصية، متابعا: " ثقافة التعليم واهتمام الأسر تتغير علشان نعطى تعليم حقيقى.. حبيت أقول ليه أمام أولادنا وبناتنا عملنا ما يمكن.. كده كده بتعملوا الجمعيات علشان تصرفوا على الدروس الخصوصية.. احنا كلنا مصريين بسطاء يعني الكتلة الغالبة كده.. ممازحا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء: "مش بتعمل كده يا دكتور مصطفى ولا انتوا معالق الدهب ولا ايه؟ ..انا بضحك مع الدكتور مصطفى".

وأضاف الرئيس السيسي: "لبناء دولة ، الطريق بيبقا كله صبر وعمل وتضحيات.. مفيش حاجة تقدر تعملها وانت مبتجريش الجرى ده".