شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "ثقافة النواب": تدشين المتحدة قطاعا إخباريا دوليا ينقل صورة بلدنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر النائب نادر مصطي وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، أعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تدشين "قطاع أخبار المتحدة" والذى يعد أحد أكبر القطاعات الإخبارية فى الشرق الأوسط، خطوة كبيرة جدا في نقل صورة مصر للخارج بأجندة مصرية وطنية.

وقال "مصطفي": "المواطن في مصر يري التطور العظيم الذي تقوم به الشركة المتحدة من خلال إصدارات صحفية على أعلي مستوي وقنوات متنوعة وإنتاج سينمائي، وهو ما سد فراغا مهما لدى القارئ والمشاهد والمستمع، كما أنه حل أزمة حقيقة، فقد كنا نضطر لمشاهدة بعض القنوات التي كانت تعبر عن اجندات خارجية".

وتابع :"بالتأكيد الشركة المتحدة غير واقع الإعلام في مصر على المستوي الداخلي وآن الأن تلعب المتحدة دور أقوي في نقل الصورة عن مصر خارجيا وداخليا لكن بأجندة وطنية خالصة وترد عن أي ادعاءات عن الدولة المصرية بشكل سيلم وصحيح".

وتوقع "مصطفى" أن يجذب قطاع المتحدة الإخباري المزيد من المشاهدين، مضيفا :" فقد أصبحت قناة اكسترا نيوز القناة الإخبارية الأولي في بيوتنا جميعا لأنها نجحت في نقل الاخبار بمنتي سرعة ودقة ".

وقال: "القناة الدولية نحن في أمس الحاجة لهذه القناة لا شك نحن في حاجة لنقل الصورة الواضحة والصحية عن مصر سيكون له المردود الكبير في جذب الاستثمار والسياحة".

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تدشين "قطاع أخبار المتحدة" والذي يعد أحد أكبر القطاعات الإخبارية في الشرق الأوسط.

ويضم "قناة أخبار دولية" يجرى الإعداد لإطلاقها بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ والذي تستضيفه مصر نوفمبر المقبل.

كما يضم "قناة أخبار إقليمية" يجرى التحضير لها بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة العالمية.

فضلا عن تطوير شامل لقناة "إكسترا نيوز" والبناء على النجاحات التي حققتها في الفترة الماضية وإطلاق قناة "إكسترا الحدث".