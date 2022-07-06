شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة بإعلام النواب تشيد بتدشين المتحدة قطاعا إخباريا دوليا: عودة كبيرة للإعلام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، بما أعلنته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تدشين "قطاع أخبار المتحدة" والذي يعد أحد أكبر القطاعات الإخبارية في الشرق الأوسط، قائلا: "عودة كبيرة للإعلام المصرى للريادة من خلال الشركة المتحدة".

وأضافت: "يعد هذا الخبر من أهم الأخبار لأننا في مصر بحاجة إلى قناة دولية مصرية تنقل الصورة الحقيقة عن مصر للخارج" مضيفة: "نحن في حاجة ماسة لمثل هذه القطاع الإخباري لتنقل عن حجم التنمية التي تشهد مصر وتنقل انطلاقة الجمهورية الجديدة".

وتابعت "رشاد": "تدشين قطاع إخباري من قبل الشركة المتحدة بمثابة عودة قوية للإعلام المصرى على مستوى العالم ويعيد مصر لمكانتها الدولية في المستوى الإعلامي".

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تدشين "قطاع أخبار المتحدة" والذي يعد أحد أكبر القطاعات الإخبارية في الشرق الأوسط.

ويضم "قناة أخبار دولية" يجرى الإعداد لإطلاقها بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ والذي تستضيفه مصر نوفمبر المقبل.

كما يضم "قناة أخبار إقليمية" يجرى التحضير لها بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة العالمية.

فضلا عن تطوير شامل لقناة "إكسترا نيوز" والبناء على النجاحات التي حققتها في الفترة الماضية وإطلاق قناة "إكسترا الحدث".