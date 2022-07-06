شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" بنظم معارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمناسبة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الأربعاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وفي البداية، استضافت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جاء ذلك في إطار سلسلة اللقاءات التوعوية التي يعقدها الحزب مع عدد من السادة المسؤولين والتنفيذيين والوزراء لزيادة الوعي العام حول العديد من القضايا، حضر اللقاء النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنائب سيد نصر أمين العمال والفلاحين بالحزب، وسامي عبد الهادي، محمد سعودي نائبي رئيس هيئة القومية التأمين الاجتماعي، كما حضر اللقاء مجموعة من قيادات الحزب ونوابه بمجلسي النواب والشيوخ.

وبدأ المهندس أشرف رشاد، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، الجلسة بالتأكيد على استمرار نهج الحزب في عقد مثل هذه اللقاءات الحيوية التي تهم الرأي العام.

واستهل اللواء جمال عوض كلمته بالحديث عن ملف المعاشات وأكد أن أقل معاش يتم صرفه حاليا هو 1022 جنيهًا، لافتًا إلى أن الهيئة تتعامل مع 10.6 مليون مواطن يتقاضون معاشات بقيمة 20 مليار ونصف شهريًا.

وأوضح رئيس الهيئة أن الهيئة تصرف حقوق تأمينية 36 مليار في السنة (منحة زواج ومصاريف جنازة للمتوفى ومعاش 3 شهور ومنحة عاجلة) وأن جميع ما تم صرفه في العام 2021 يقدر ب 282 مليار جنيه.

وأشار إلى أن قوة العمل المقررة وفق الجهاز المركزي للمحاسبات هو 26 مليون مواطن منهم فقط 13.8 مؤمن عليهم بينما الباقي يعملون تحت مظلة اقتصاد غير رسمي، الأمر الذي يوضح مدى حجم القطاع المهدر.

وأضاف اللواء جمال عوض، أن إجمالي أموال التأمينات يبلغ 475 مليار جنيهًا و81%من المبلغ يتم استثماره في سندات وأذون خزانة، وهناك ودائع بقيمة 71 مليار.

وكشف رئيس الهيئة، أنه بحلول شهر يوليو عام 2023 سيكون لدى الهيئة منظومة حاسب جديدة ومتطورة بحيث تتيح للمواطنين كل الإمكانيات من خلال الهاتف المحمول.

ولفت إلى توفير أكثر من 1700 مقر لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، لاستلام كارت ميزة المجاني، بدلا من الكروت الزرقاء التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء.

وتابع أنه في حالة مرض صاحب المعاش، يمكن لأي فرد من أفراد أسرته، التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات، وطلب زيارة منزلية لصاحب المعاش، وينتقل موظف الهيئة إلى محل سكن صاحب المعاش، ويسلم كارت ميزة، وذلك بدون دفع أية رسوم، وعن الطرق الأخرى البديلة للصرف، عن الكروت الزرقاء.

وكشف أن صاحب المعاش والمستفيد، يمكنه تحويل المعاش على أي حساب جاري، عن طريق خطاب موجه إلى التأمينات من أي فرع من فروع البنوك العاملة في مصر على أن يتم تسليم هذا الخطاب إلى مكتب التأمينات.

ولفت أيضا إلى أنه يمكنه تحويل المعاش إلى الصرف عن طريق المحافظ الإلكترونية، وذلك بالتوجه إلى فرع شركة المحمول التابع لها رقم الهاتف، ويطلب من الفرع فتح محفظة إلكترونية، لتحويل المعاش عليها، ويقوم بتقديم استمارة بذلك للفرع فقط.

وفي ختام كلمة السيد اللواء، تم توجيه كلمة تعقيب من السادة النواب على كلمة اللواء جمال عوض، ثم في نهاية الجلسة فتح باب المناقشات والتساؤلات من السادة النواب والتنظيمين بالحزب من مختلف المحافظات.

وفي محافظة الشرقية،

أقامت أمانة الحزب بالمحافظة، معارض لبيع السلع الغذائية التموينية الجافة، بأسعار مخفضة، لدعم مبادرة "كلنا واحد" لمحاربة الغلاء، وبمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك، وبالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمقام في مركز منيا القمح، بجوار مركز شباب الجديدة.

وفى محافظة الإسماعيلية،

نظمت أمانة الإعلام بالمحافظة، ندوة تثقيفية تحت عنوان "30 يونيو والتحديات"، بحضور أعضاء وقيادات ونواب الحزب بالمحافظة بمجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، ونخبة من الإعلاميين والكتاب والشخصيات العامة، والمنعقدة في نادى الفيروز، وتناولت الندوة الحديث، عن الثورة المجيدة وكيف وقف الشعب المصري علي قلب رجل واحد وبرعاية الجيش المصري بقيادة الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع في ذلك الوقت حتي وصلت مصرنا إلي بر الأمان، ووجه المشاركون فى الندوة، رسالة طمأن للشعب المصري عن قدرة الدولة المصرية والجيش المصري علي حمايتها من أي شر وسوء، وناقشت الندوة نتائج الثورة من تقدم وإزدهار في الحياة المصرية في جميع المجالات وقد شعر المواطنين المصريين بهذا الأمر في العديد من مناحي الحياة، وتضمنت الندوة العديد من الفقرات الفنية والتي قدمها الفنان الإسمعلاوى يحيي مولر وفرقته الموسيقية.

وفي محافظة دمياط،

واصلت أمانة مركز كفر البطيخ، فعاليات المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الثانوية العامة، فى مواد الانجليزي، بمشاركة نخبة من كبار المعلمين المتميزين.

وفى محافظة الفيوم

واصلت أمانة مركز الشواشنة، حملتها بتوزيع كميات من المواد الغذائية جافة ولحوم، على المستحقين من أهالينا، والبسطاء والأكثر احتياجاً، وتزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال المرور على المنازل وفقا لكشوف المستحقين التى تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا.

وفي محافظة الغربية،

نظمت أمانة العلاقات العامة بثالث المحلة، زيارة للوحدة الشاملة لرعاية الأحداث بالمحلة الكبرى، إيمانا بدور الحزب فى دعم مؤسسات الدولة وأبناء الدار ومسا عدة القائمين عليها فى بعض الجوانب الأساسية للمرحلة القادمة ومحاولة دمج الاطفال داخل المجتمع، وقامت الأمانة بتنظيم حفل ترفيهي بمناسبة عيد الأضحي من خلال مبادرة جبر الخواطر للنزلاء، وتضمنت الحفل غناء وموسيقى وفقرات متنوعة ومسابقات، ثم توزيع الهدايا علي الأطفال وتقديم المعونات الغذائية الجافة للدار مما ابهج الاطفال.

وفي محافظة الجيزة،

نظمت أمانة مركز اطفيح قافلة طبية للكشف عن أمراض العيون بالمجان، ومن جانبه نظمت أمانة قسم الحوامدية، قافلة طبية لمعمل التحاليل الطبية بالمجان، بالتعاون مع معامل نايل لاب، في قرية أم خنان، وفي نفس السياق، واصلت أمانة مركز أبو النمرس دعم طلاب الثانوية العامة خلال امتحاناتهم.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.