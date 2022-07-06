شكرا لقرائتكم خبر عن نشوى الشريف "نائبة التنسيقية": الحكومة انطلقت فى تطوير قطاع النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة نشوي الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن عقد امتياز إنشاء محطة متخصصة في تداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف أى حبوب وغلال بنظام B.O.T ، ترجمة علي أرض الواقع لاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير قطاع الموانئ والنقل البحري.

وقالت النائبة، في كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، إن التوسع في الخدمات اللوجيستية من شحن وتفريغ وتخزين بالمواني المصرية أمر جيد، ويدفع مصر نحو العالمية في هذا القطاع الحيوي، والذي استطاعت دول مثل الصين وسنغافورة تحقيق عوائد ضخمة منه.

وطالبت نائبة التنسيقية، بأن تكون التطلعات الحكومية لتطوير قطاع النقل بشكل عام علي مستوي الاهتمام الرئاسي وإلا يكون متأخرا.