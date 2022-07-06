شكرا لقرائتكم خبر عن المصائب لا تأتي فرادى - نجم ليفربول يقترب من اللحاق بمانى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية إنجليزية مفاجآت من العيار الثقيل حول اقتراب رحيل نجم ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لصحيفة ليفربول إيكو الإنجليزية، فإن هناك اهتمام كبير من العديد من الأندية الأوروبية بالتعاقد مع روبيرتو فيرمينو مهاجم وقناص الريدز خلال الفترة المقبلة.

وتشهد الفترة الماضية تراجعا واضحا لاداء النجم البرازيلي مع ليفربول خاصة بعدما أصبح ديجو جوتا هو المهاجم الأساسي للفريق وابتعاد فيرمينو بشكل واضح عن التشكيل الأساسي.

وأضافت الصحيفة بأن يوفنتوس الإيطالي هو أحد أبرز الأندية التي تبدي اهتماما واضحا بالحصول على خدمات صاحب 30 عاما.

في المقابل، ترغب إدارة ليفربول في غلق هذا الملف في الوقت الحالي خاصة بعد رحيل المهاجم السنغالي ساديو ماني وقد يحتاج يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، لخدمات فيرمينو لتعويض رحيل السنغالي.

مسيرة فيرمينو مع ليفربول

فيرمينو

فيرمينو بدأ مسيرته الاحترافية في البرازيل في العديد من الأندية قبل أن ينطلق لصفوف هوفنهايم الألماني في موسم 2010-2011.

وفي موسم 2015 قرر ليفربول شراء اللاعب في صفقة بلغت قيمتها 41 مليون يورو لبدأ رحلته داخل الريدز.

شارك فيرمينو مع ليفربول في 327 مباراة خلال السبع سنوات الماضية، سجل خلالهم 98 هدفا وصنع 74 آخرين.

مباريات ليفربول الموسم القادم

ويفتتح ليفربول مواجهاته الموسم القادم مع فولهام الإنجليزي في أولى مبارياته بالبريميرليج للموسم الكروي 2022-2023 في تمام الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة.

وسيكون ليفربول على موعد مع مباراة نارية بالاسبوع الثالث حيث سيحل ضيفا على مانشستر يونايتد غريمه التقليدي يوم 20 أغسطس المقبل.

أما عن مواجهة السيتي فستكون يوم الخامس عشر من أكتوبر المقبل بالجولة الحادية عشر

