شنغهاي وبكين تطلقان حملة جديدة من اختبارات فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يوليه 2022

أصدرت السلطات في بعض مناطق شنغهاي وبكين اليوم الأربعاء أوامر للسكان بالخضوع مجددا وبصورة جماعية لاختبارات كوفيد، بعد اكتشاف حالات جديدة في المدينتين.



وبعد أن خرجت شنغهاي للتو من إغلاق صارم أدى إلى التزام معظم سكانها البالغ عددهم 24 مليون شخص، منازلهم لأسابيع، أثارت الأوامر الجديدة مخاوف من عودة الإغلاق.

وتم ربط أحدث تفش في شنغهاي - أكبر مدن الصين، وهي مركز أعمال دولي رئيسي - بملهى ليلي لم يقم بتطبيق إجراءات الوقاية بين موظفيه ورواده، بما في ذلك تعقب من كانوا على اتصال بهم، وفقا للجنة الصحية بالمدينة. وقالت وزارة الثقافة والسياحة في المدينة إن أوامر صدرت لهذه المنافذ بإغلاق مؤقت.

شهدت بكين أيضا تفشيا مؤخرا على صلة بملهى ليلي، وتجري اختبارات منتظمة منذ أسابيع، كما تم إغلاق مجمع سكني يقطنه العديد من الأجانب بسياج لمنع السكان من المغادرة.