شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب": أسعار توريد القمح والمحاصيل السكرية أبرز ملفات دور الانعقاد الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأخير برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، إنجازات اللجنة عن دور الانعقاد العادى الثانى للفصل التشريعى الثانى.

وقال النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، إن اللجنة عقدت خلال دور الانعقاد العادى الثانى (110) اجتماعاً استغرقت نحو 330 ساعة عمل.

وأضاف الحصرى، أن اللجنة تبنت خلال دور الانعقاد الحالي مناقشة العديد من المشكلات التي حازت اهتمام مزارعى مصر ومن أبرزها:

• انخفاض أسعار توريد محصول القمح ومطالبة النواب بضرورة إعادة النظر في أسعار استلامه وقد تمت الاستجابة السريعة من جانب الحكومة بزيادة أسعار تسليم محصول القمح إلى 820 جنيها/أردب بالإضافة إلى حافز استثنائي للتوريد والنقل يقدر بنحو 65 جنيها/ الأردب وحسب درجة النقاوة.

• معاناة زراع المحاصيل السكرية من انخفاض أسعار توريد محصولهم إلى شركات التصنيع في ظل ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي وقد انتهى رأى اللجنة في هذا الشأن إلى إعداد مذكرة للعرض على المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، بتشكيل لجنة فنية برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية وممثلي الجهات المعنية بمشاركة بعض النواب أعضاء اللجنة لوضع معادلة سعرية لتحقيق التوازن بين التكاليف الزراعية والمنافسة السعرية لتحقيق هامش ربح مجزى للزراع.

واستكمل الحصرى: "وقد جاء قرار اللجنة المشكلة بزيادة أسعار توريد قصب السكر للموسم الزراعي 2022 إلى 810 جنيهات/ طن، 720 جنيها/ طن بنجر السكر".