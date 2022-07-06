نقيب الصحفيين يعلن نسبة الزيادة فى بدل التكنولوجيا

القاهرة - سامية سيد - أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد التشاور مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، على زيادة بنسبة 19.05% على القيمة الشهرية الحالية لبدل التدريب والتكنولوجيا لكل أعضاء نقابة الصحفيين في جدولي المشتغلين وتحت التمرين وبدون استثناء أو تمييز بين أنواع ملكية الصحف والمؤسسات التي يعملون بها، ومعهم العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.

وأضاف ضياء رشوان أنه سيتم الإعلان لاحقا عن موعد صرف البدل للجميع بالزيادة الجديدة.

وأعرب نقيب الصحفيين باسم جموع الصحفيين المصريين والعاملين بالمؤسسات القومية، عن خالص شكره وتقديره للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على قراره وللدكتور محمد معيط وزير المالية على استجابته.

وطمأن ضياء رشوان الزميلات والزملاء الكرام بجدول المعاشات بالنقابة، بأنه سيطرح على مجلس النقابة في اجتماعه القريب القادم اقتراحا بنسبة زيادة معقولة لمعاشات النقابة، والتي تتطلب موافقة المجلس نظرا لتحمل النقابة ما يقارب 75% من ميزانية المعاشات.