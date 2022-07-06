شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل مشيدا بإطلاق "منصة مصر الرقيمة": تقدم الخدمات للمواطنين بسهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حزب إرادة جيل برئاسة النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، العديد من المشروعات الرقمية، وكان على رأسها، الإطلاق الرسمي لـ "منصة مصر الرقمية".

وقال الحزب في بيان اليوم: في الوقت الذي يعاني العالم فيه من توتر وارتباك وتراجع في النمو، يفاجئنا الرئيس عبد الفتاح السيسى بافتتاح مشروعات قومية تؤكد للجميع أن الدولة المصرية بقيادته تتجه نحو العالمية".

وأشار الحزب في بيان إلي أن مزايا مصر الرقمية، مؤكدا أن مصر الرقمية تتكون من موقع وتطبيق هاتفى لتسهيل الوصول للخدمات الحكومية على المواطنين المصريين، مضيفا :" بإطلاق الدولة منصة مصر الرقمية سوف يتم الاستغناء عن المستندات الورقية هو هدف بوابة مصر الرقمية ولكن بعض الخدمات قد تحتاج إلى مستندات ورقية لاستكمالها.

وقال الحزب: "مشروع مصر الرقمية يتميز عن غيره من المحاولات السابقة للدولة لميكنة الخدمات الحكومية، حيث تتوافر الإرادة السياسية من أجل تقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، علاوة على المتابعة الدورية من الرئيس شخصيًا لكافة تفاصيل المشروع، وتوجيهه الدائم بسرعة تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مضيفا كما يتوافر للمشروع الدعم المالى والفنى من الحكومة، والتى خصصت مليارات لتمويل المشروع، وتنفيذ خطط توصيل الربط بين الجهات الحكومية وإعداد قاعدة بيانات تحت إشراف وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، علاوة على رغبة شعبية فى ضرورة تغيير مستوى أداء الخدمات".

وقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، افتتاح العديد من المشروعات الرقمية، وكان على رأسها، الإطلاق الرسمي لـ "منصة مصر الرقمية".