شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان الشيوخ" توصى بتخصيص أحد الجراجات لإنشاء مجمع خدمات ضمن "حياة كريمة بطوخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شملت التقارير الأخيرة، التى أحالها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قبل رفع دور الانعقاد الثاني، للحكومة تقرير للجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب نصيف حفناوى أحمد العفيفي بشأن "سحب قرار تخصيص جراج أجهور الكبرى - طوخ".

واستند المقترح لأسباب تمثلت في وجـود مسـاحة 1400م٢ بالوحدة المحلية لأجـهـور الكبرى، بحـوض دايـر الناحيـه، مخصصة لشركة أتوبيس شرق الدلتا غير مستغلة، وبمعاينة المكان المخصـص كـجـراج لشـركـة أتـوبيس شـرق الـدلـتـا تبـيـن خـلـوه مـن أي متعلقات تخص الشركة منذ فتره طويله، كما قرارات التخصيص غير المستغلة منذ فترات كثيرة تعد عائقا لخطط الدولة، وتمثل مـأوى للمجـرمين، مطالبا بإعـادة سحب قـرار التخصيص وإدراجـه ضـمن حيـاه كريمـه لإنشـاء مجمع خدمات بأجهور الكبرى.

واعتبرت الحكومة أن مـضـمـون المقتـرح يـؤكـد علـى وجـود قـرارات تخصيص داخـل المحافظـة لأراضـى غيـر مستغلة يمكـن إعـادة إستغلالها والاسـتفاده منها، فيما أكـد رئيس مجلس إداره شـركـه أتـوبيس شـرق الـدلـتـا بـأن الأرض المشـار إليهـا بـالمقترح ومساحتها 1400 متـر مخصصـه لـصـالـح جـراج للشـركه وظلـت تعمـل وتستخدم لجراج لسنوات طويله ولكن هي الآن غير مستغله، مشيرا إلى أنـه لـا يوجد مـانع لإخـلاء الأرض وتسليمها للمحافظـه لإقامـه أي مشـروعات تعـود بـالنفع على المواطنين ولكـن يـحـتـاج إلى شـهـر مـن تاريخ عقد الجلسه لإخلاء متعلقات الشركه من المكان.

وتوصى اللجنة بالآتى:

1- إلغاء قرار التخصيص أو إعاده التخصيص من شأنه إسراع وتيره التنمية.

2- تكليف محافظة القليوبيـة مـن قـبـل رئاسة مجلـس الـوزراء ووزارة التنميـة المحليـه بسـحب قـرار التخصيص الصـادر وإعـادة تخصيصها لأحد مشروعات مبادرة حياة كريمة بمركز طوخ.