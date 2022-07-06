شكرا لقرائتكم خبر عن قبرص تعيد فرض استخدام الكمامة لمكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أمرت قبرص اليوم الأربعاء، بإعادة فرض استخدام الكمامة لمكافحة كوفيد-19، بعد أكثر من شهر بقليل من إلغائه، وذلك مع عودة الإصابات للارتفاع مرة أخرى.

وقال وزير الصحة ميشاليس هادجبانتيلا، إن شرط وضع الكمامات في الأماكن المغلقة يدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة.

وأضاف بعد اجتماع لمجلس الوزراء أن خبراء الصحة أوصوا بالخطوة بعد سلسلة من الإصابات لأشخاص لم يتخذوا الاحتياطات المناسبة.

كانت قبرص قد رفعت شرط وضع الكمامات في معظم المناطق في الأول من يونيو حزيران، ولم تعد قبرص تعلن عن الإصابات اليومية.

وسجلت 10879 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في الأسبوع المنتهي في الأول من يوليو تموز مقارنة مع 7263 حالة في الأسبوع السابق.

وقال هادجبانتيلا "الوضع تحت السيطرة"، فيما سجلت قبرص 1075 حالة وفاة منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في الجزيرة في مارس آذار 2020.