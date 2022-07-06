احصلي على خدود ممتلئة من خلال هذه الخدعة!

لا داع بعد الآن لذهابك إلى مراكز التجميل ذات التكلفة العالية واللجوء إلى الفيلر كي تحصلي على خدود ممتلئة كالنجمات.

بعد انتهائك من تطبيق الماكياج، تبقى اللمسة الأخيرة لـ"البلاش" الذي يضفي حيوية على وجهك. وإذا طبّقته بالطريقة المناسبة لشكل وجهك، تكونين قد حققت هدفك بخدّين ممتلئين.

للوجه الطويل:

طبّقي البلاش أسفل عظمة الوجنتين بشكل نصف دائريّ

للوجه المربّع:

طبّقي البلاشر بشكل دائريّ

للوجه المستطيل:

ركّزي البلاش والهايلايتر على عظمة الخدّين

للوجه الدائري:

اشفطي خدّيكِ للداخل ثمّ طبّقي البلاش عليهما