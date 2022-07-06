العراق وألمانيا يبحثان إعادة إعمار المناطق المحررة

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل اليوم الأربعاء، السفير الألماني لدى العراق مارتين ييغر؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطوير التعاون المشترك بما يصبّ في المصلحة المشتركة، فضلاً عن التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب، وإعادة إعمار المناطق المحررة، ودعم مؤسسات الدولة العراقية بالخبرات وبناء القدرات".وشهد اللقاء "التباحث في تعزيز الشراكة بين العراق وألمانيا في المجالين الاقتصادي والاستثماري، والتبادل الثقافي، فضلاً عن متابعة شؤون المواطنين العراقيين المبتعثين للعلاج بالمستشفيات والمراكز العلاجية الألمانية".

وأعرب السفير الألماني، عن "تقديره للجهود الحكومية العراقية في مجال الإعمار، ومعالجة آثار التغيّر المناخي والاعتماد على الطاقة المتجددة، إذ ثمّن على وجه الخصوص الاهتمام المباشر من السيد رئيس مجلس الوزراء لإتمام مشاريع شركة سيمنز الألمانية في العراق ضمن قطاع الطاقة والكهرباء".

