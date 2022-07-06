محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي في 18 تموز - عاجل

وقال الوائلي، بحسب وثيقة وردت لـ الخليج 365، إنه "لمقتضيات المصلحة العامة وبالنظر لقرب حلول مناسبة عيد الغدير الأغر وتوافد الزائرين الكرام من داخل وخارج المحافظة وبغية تفويج أعداد الزائرين بانسيابية عالية وتوفير الخدمات اللازمة لهم بالإضافة إلى اتاحة الفرصة لأبناء محافظتنا الكرام للتشرف بتقديم الخدمات للزائرين تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين الموافق 18 تموز 2022 بهذه المناسبة المباركة".واستثنى القرار "الدوائر الخدمية والأمنية والصحية كافة".