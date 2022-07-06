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انت الان تتابع خبر محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي في 18 تموز - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن محافظ النجف ماجد الوائلي، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين الموافق 18 تموز؛ لمناسبة عيد الغدير.
وقال الوائلي، بحسب وثيقة وردت لـ الخليج 365، إنه "لمقتضيات المصلحة العامة وبالنظر لقرب حلول مناسبة عيد الغدير الأغر وتوافد الزائرين الكرام من داخل وخارج المحافظة وبغية تفويج أعداد الزائرين بانسيابية عالية وتوفير الخدمات اللازمة لهم بالإضافة إلى اتاحة الفرصة لأبناء محافظتنا الكرام للتشرف بتقديم الخدمات للزائرين تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين الموافق 18 تموز 2022 بهذه المناسبة المباركة".
واستثنى القرار "الدوائر الخدمية والأمنية والصحية كافة".
واستثنى القرار "الدوائر الخدمية والأمنية والصحية كافة".