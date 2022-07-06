إيرادات العراق من النفط في النصف الأول من 2022 تتجاوز 60 مليار دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يوليه 2022

حصد العراق إيرادات ضخمة ناهزت 60 مليار دولار في نحو 6 أشهر فقط، مستفيدة من الطفرة النفطية في الإنتاج والأسعار.



وأفادت بيانات نشرتها وكالة الأنباء العراقية اليوم الأربعاء بأن إيرادات الدولة من النفط في النصف الأول من 2022 تجاوزت 60 مليار دولار.

على وقع إيرادات نفطية تاريخية، عاد الحديث مجدداً عن فكرة تأسيس صندوق ثروة سيادي للبلاد يؤمن مستقبلها ويعظم فوائضها.

وأعلنت وزارة النفط العراقية عن تحقيق إيرادات مالية من كميات النفط المصدرة خلال يونيو/حزيران هي الأعلى في تاريخ البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان ، إن "مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 101 مليون و191 ألفا و236 برميلاً، بإيرادات بلغت 11.505 مليار دولار.

وكانت قوى سياسية وجمع من الخبراء في مجال الاقتصاد قد دعوا منذ منتصف العام الماضي إلى تأسيس صندوق سيادي على غرار دول أخرى يتم تغذيته من الوفرة المالية لفائض إيرادات النفط الخام في ظل تصاعد أسعار البيع العالمية منذ الربع الأخير للعام الماضي.

وصناديق الثروة السيادية هي بالأصل صناديق استثمارية تدير فوائض الدولة المالية من خلال أصول خارج حدود دول المنشأ، لكنها لا تكون تابعة لوزارات المالية أو البنوك المركزية، كما تختلف عن الاحتياطي الأجنبي النقدي.

وكان العراق قد أقر موازنته لعام 2021، بقيمة بلغت نحو 88 مليار دولار على أساس احتساب سعر بيع برميل النفط الواحد عند 45 دولار .

ووصل سعر برميل النفط حتى مساء أمس الجمعة إلى أكثر من 113.70 دولار، بعدما تجاوزت في مارس/ آذار الماضي حاجز 130 دولارا، وسط توقعات بارتفاع الطلب العالمي مما يرجح تصاعد قيم البيع خلال النصف الثاني من العام الحالي.