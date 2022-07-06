جونسون متمسك برئاسة وزراء بريطانيا رغم الاستقالات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يوليه 2022

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، عزمه على "مواصلة" التفويض الموكل إليه رغم استقالة عدد من أعضاء حكومته.



وقال رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة الأسبوعية في مجلس العموم التي شهدت توترا: "سنواصل تنفيذ التفويض الموكل إلينا".

وأضاف أن "مهمة رئيس الوزراء في ظروف صعبة عندما يُمنح تفويضا هائلا، هي الاستمرار وهذا ما سأفعله".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن عضوان جديدان في الحكومة البريطانية استقالتهما غداة قرار مماثل اتخذه وزيرا الصحة والمال.

وتزيد سلسلة الاستقالات الضغوط على جونسون الضالع في سلسلة من الفضائح.

وأعلن وزير الدولة لشؤون الأطفال والعائلات ويل كوينس استقالته بقوله إن ليس لديه "خيار" آخر بعدما نقل "بحسن نية" معلومات إلى وسائل الاعلام حصل عليها من مكتب رئيس الوزراء "وتبين أنها غير صحيحة".

فيما استقالت لورا تروت بدورها من منصبها كمساعدة لوزير الدولة لشؤون النقل، لأنها فقدت الثقة بالحكومة حسب قولها.

وأمس، أعلن وزير الصحة والمال ساجد جاويد وريشي سوناك بفارق دقائق معدودة استقالتيهما بعدما سئما من سلسلة فضائح تهز الحكومة منذ شهر.

وتأتي الاستقالات الصادمة بعدما قدم رئيس الوزراء اعتذارات جديدة على فضيحة إضافية مقرا بارتكابه "خطأ" بتعيينه في فبراير/ شباط الماضي في حكومته كريس بينشر في منصب مساعد المسؤول عن الانضباط البرلماني للنواب المحافظين.

واستقال بينشر الأسبوع الماضي بعدما اتهم بالتحرش برجلين.