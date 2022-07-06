شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: الدولة المصرية جادة فى ملف التحول الرقمى والحوكمة المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن إطلاق منصة مصر الرقمية خطوة هامة على الطريق الصحيح، فالرقمنة أصبحت واحدة من أهم عوامل التطور والتقدم فى أى دولة فى العالم، موضحا أن خطة الحكومة تتضمن تطوير مراكز رقمية فى مصر بما يصل إلى 100 مليار جنيه.

وقال عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات صحفية له، إن الجمهورية الجديدة تضع نصب عينيها مزيد من الحوكمة المالية والإدارية بما يتطلب تطور ميكنى لجميع الخدمات التى تقدمها الحكومة ليس توفيرا للوقت والجهد فقط بل لإنشاء قاعدة بيانات ذكية تساعد في تقديم أداء أفضل للمواطنين.

وأكد الجندى أن الرئيس السيسي حريص علي تطوير الخدمات الحكومية وتقليل تدخل العنصر البشرى بما يضمن النزاهة والشفافية وتقديم خدمات حكومية أفضل للمواطنين، موضحا أن الدولة المصرية جادة في ملف التحول الرقمى.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق منصة مصر الرقمية اليوم الأربعاء، كما افتتح عددا من المشروعات الرقمية، وكان أبرزها 3 محطات للإنزال البحرى بمناطق رأس غارب والزعفرانة، وسيدي كرير، كما افتتح الرئيس السيسي، أيضا مركز البيانات الإقليمي للشركة المصرية للاتصالات في القاهرة، ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة نصر، ومتحف البريد المصري بالقاهرة بعد تطويره.