شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لطلب عضو "التنسيقية".. محافظ جنوب سيناء: دعم 50% للمدرسة اليابانية بالطور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، دعم المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الطور بـ50 % من المصروفات لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين بالمدينة.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه حريص على دعم التعليم بكافة ربوع المحافظة، وأن دعم الطلاب بالمدرسة المصرية اليابانية بمدينة طور سيناء، لكون مواطني المدينة من محدودي الدخل.

وأوضح المحافظ، أن رئيس جامعة الملك سلمان وافق على 10 منح مجانية للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة، وإنه يسعى للحصول على عدد من المنح الأخرى بكافة الجامعات الخاصة لصالح طلاب المحافظة.

وأشار المحافظ، إلى أن هناك تعاون مثمر بين محافظة جنوب سيناء، وجامعة الملك سلمان، وهذا التعاون ليس في مجال المنح الدراسية ودعم الطلاب فقط، ويمتد إلى توفير فرص عمل لأبناء المحافظة داخل الجامعة بفروعها الثلاث، مؤكدًا أن 90 % من العمالة داخل الجامعة من أبناء المحافظة.

وفي سياق متصل، وجهت المدرسة المصرية اليابانية بطور سيناء بالشكر للمحافظ اللواء خالد فودة لتقديمه دعم المصروفات الدراسية لأبنائنا الطلاب بالمدرسة.

كما توجهت المدرسة المصرية اليابانية الشكر لعضو التنسيقية سليمان جمعه، لتقديمه الطلب لمحافظ والحصول على الموافقة نيابة عن أولياء الأمور.