شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام والأسعار - صلاح يتفوق على الجميع بلعبة الفانتازي الموسم القادم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف موقع ليفربول إيكو عن أسعار لاعبي الدوري الإنجليزي بلعبة الفانتازي قبل انطلاق مباريات الدوري بقرابة شهر.

ووفقا لصحيفة ليفربول إيكو، فإن النجم المصري محمد صلاح يعتلي صدارة اللاعبين الأكثر سعرا في قائمة لاعبي الدوري الإنجليزي بالأكمل داخل اللعبة.

سعر صلاح في لعبة الفانتازي

وسيكون سعر النجم المصري خلال الموسم الجديد ب13 مليون جنية استرليني متفوقا على كافة اللاعبين وأبرزهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي وصل سعره إلى 10.5 مليون جنية استرليني.

موعد انطلاق الدوري الإنجليزي

وكانت قد أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز منذ بضعة أسابيع جدول مباريات الموسم الكروي الجديد 2022-2023 والتي ستشهد انطلاقة نارية منذ البداية.

وسيواجه فريق ليفربول الإنجليزي والذي يلعب في صفوفه النجم المصري محمد صلاح نظيره فولهام في أولى مباريات الريدز بالبريميرليج يوم الخامس من اغسطس المقبل.

ما هي لعبة الفانتازي



الفانتازي

تشهد لعبة الفانتازي الخاص بالدرري الإنجليزي رواجا كبيرا في المجتمع العربي والعالم أجمع حيث تحظى اللعبة على اهتمام كبير من العديد من محبي كرة القدم.

وتتكون اللعبة من اختيارات المتسابقين للاعبي الدوري الانجليزي الممتاز قبل كل جولة ويتم احتساب نقاط كل لاعب وفقا لما قدمه من مردود داخل الملعب في الحقيقة.

وتجذب اللعبة اهتمام العديد من المتابعين خاصة وأنها تضيف اهتماما كبيرا لمباريات الدوري الانجليزي سواء كانت القوية أو الضعيفة.