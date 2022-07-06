شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء العالمي» : شعوب عدد من البلدان معرضة لخطر المجاعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من أن شعوب العديد من البلدان معرضة لخطر المجاعة لأنهم لم يعودوا قادرين على تحمل تكاليف الغذاء.

وقال المدير الألماني للمنظمة الأمية، مارتن فريك، في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية الإذاعية اليوم الأربعاء إن أكبر المشكلات في الوقت الحالي لا تتعلق بالتوافر، ولكن في الوصول إلى الغذاء، موضحا أن بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى هي الأكثر تضررا من الأزمة.

وقال فريك: "نحن ننتج ما يكفي... هناك ما يكفي بالفعل، لكن جائحة كورونا الآن استنفدت الاقتصادات الوطنية بالكامل لأكثر من عامين"، موضحا أن أكثر من 36 دولة لديها معدل تضخم أعلى من 25%. وقال: "لذا فإن الأزمة تكمن في أن الأفراد لم يعودوا قادرين على تحمل تكلفة الطعام"، مشيرا إلى أن الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا تؤدي إلى تفاقم أزمة الإمدادات، إلى جانب نزاعات أخرى وتغير المناخ.

ويتناول تقرير للأمم المتحدة، والذي سيُجرى تقديمه اليوم الأربعاء في نيويورك، آثار حرب أوكرانيا والجائحة على وضع الإمدادات.