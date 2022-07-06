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انت الان تتابع خبر صلاح يوجه رسالة تحفيز الى بسنت حميدة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-07-06 | 14:23
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كشفت المصرية بسنت حميدة، بطلة ألعاب القوى، اليوم الاربعاء، عن رسالة من محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب، مصر، لتهنئتها عقب تألقها في دورة ألعاب البحر المتوسط التي استضافتها مدينة وهران الجزائرية.
ونشرت بسنت حميدة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" رسالة من صلاح وجهها لها عبر إنستجرام وقال فيها:" مبروك إلى بطلتنا ، نحن جميعا فخورون بك".
وعلقت بسنت عبر صفحتها بموقع فيسبوك قائلة: "من أعظم الإنجازات أن يتم التشجيع والتهنئة من أعظم وأفضل لاعب في العالم.. شكرا محمد صلاح فأنت لست قدوتي وحدي بل أنت قدوة العالم بأكمله".
ويذكر ان بسنت حميدة لاعبة منتخب مصر لألعاب القوى، خطفت الأضواء بعدما توجت بذهبيتي 100 و200 متر عدو بألعاب البحر المتوسط (وهران 2022).
وأضاف صلاح لبسنت حميدة:" استمري في تحطيم الأرقام القياسية".
وعلقت بسنت عبر صفحتها بموقع فيسبوك قائلة: "من أعظم الإنجازات أن يتم التشجيع والتهنئة من أعظم وأفضل لاعب في العالم.. شكرا محمد صلاح فأنت لست قدوتي وحدي بل أنت قدوة العالم بأكمله".
ويذكر ان بسنت حميدة لاعبة منتخب مصر لألعاب القوى، خطفت الأضواء بعدما توجت بذهبيتي 100 و200 متر عدو بألعاب البحر المتوسط (وهران 2022).
المحرر: سعد أحمد