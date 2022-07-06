صلاح يوجه رسالة تحفيز الى بسنت حميدة

ونشرت بسنت حميدة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" رسالة من صلاح وجهها لها عبر إنستجرام وقال فيها:" مبروك إلى بطلتنا ، نحن جميعا فخورون بك".

وأضاف صلاح لبسنت حميدة:" استمري في تحطيم الأرقام القياسية".

وعلقت بسنت عبر صفحتها بموقع فيسبوك قائلة: "من أعظم الإنجازات أن يتم التشجيع والتهنئة من أعظم وأفضل لاعب في العالم.. شكرا محمد صلاح فأنت لست قدوتي وحدي بل أنت قدوة العالم بأكمله".



ويذكر ان بسنت حميدة لاعبة منتخب مصر لألعاب القوى، خطفت الأضواء بعدما توجت بذهبيتي 100 و200 متر عدو بألعاب البحر المتوسط (وهران 2022).