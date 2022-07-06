بعد الانخفاض الحاد.. اسعار الذهب الاسود تعاود الارتفاع

وذكرت وكالة "بلومبرغ" ان "العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" ارتفعت بنسبة 0.37% إلى 99.87 دولار للبرميل".

واضافت ان "العقود الآجلة لخام "برنت" صعدت بنسبة 1.07% إلى 103.87 دولار للبرميل".



واشارت "بلومبرغ" الى أن "المستثمرين يأخذون في الحسبان إمكانية حدوث ركود في الاقتصاد العالمي نتيجة لتشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية العالمية، متجاهلين مؤشرات انخفاض معروض النفط".

ويعتقد المحللون في بنك "غولدمان ساكس" بأن الانخفاض في أسعار النفط أمس الثلاثاء كان مفرطا، وقال البنك في مراجعة: "على الرغم من تزايد احتمال حدوث ركود في الاقتصاد، فمن السابق لأوانه أن تستسلم سوق النفط لهذه المخاوف، لا يزال الاقتصاد العالمي ينمو، ووتيرة النمو في الطلب على النفط هذا العام سوف يتجاوز بشكل كبير وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي".

