انت الان تتابع خبر في ظل اجتياح الجفاف... 5 طرق لحصاد المياه (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تحلية مياه البحرإزالة الأملاح من المياه الجوفية أو مياه البحر لجعلها صالحةً للشرب

حصاد مياه الأمطار

- هناك طريقتان:

الأولى عبر أنظمة الأسطح وتُستخدم هذه المياه محلياً أو لسقاية الماشية

-الثانية من أجل الزراعة عبر جمع مياه الأمطار المتدفقة من مناطق استجماع الأمطار بالمنطقة المزروعة



استمطار السحب- نشر جزيئات صغيرة داخل السحب أو في محيطها- ترفع هذه التقنية معدلات هطول الأمطار بنسبة 20%

صيد الضباب

- نصب شباك ضخمة ذات مسامات ضيّقة فوق الجبال والمرتفعات

- تكثيف الضباب بأعلى نسبة، فيتحوّل إلى مياه تتجمّع في أنابيب في أسفل الشباك، قبل أن يتمّ تحويلها إلى خزانات.

حصاد الجبال الجليدية

- نقل جبل جليدي عبر المحيط لتأمين حاجات الدول من المياه العذبة

- بدأت دول كثيرة أبرزها الإمارات وجنوب أفريقيا بالتفكير فيها

