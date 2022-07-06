عاجل..عبد الفتاح البرهان يصدر مرسوما (النص)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، الأربعاء، مرسوما يقضي بإعفاء أعضاء المجلس من المدنيين.



وشمل القرار كلا من رجاء نيكولا عيسى عبد المسيح، ويوسف جاد كريم محمد علي، وسلمى عبدالجبار المبارك، وعبدالباقي عبدالقادر الزبير وأبوالقاسم محمد محمد أحمد برطم.

وكان رئيس مجلس السيادة قد عقد اجتماعا مع الأعضاء الخمسة وشكرهم على استجابتهم لنداء الوطن والعمل بمثابرة واجتهاد من أجل خدمة المواطنين.

وأعرب عن أمله في استمرار عطائهم في ميادين العمل العام المختلفة، مشيدا بالجهد الكبير الذي بذلوه في سبيل تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة.

ولم يشمل قرار الإقالة أعضاء مجلس السيادة من منسوبي الحركات المسلحة وهم مالك عقار والطاهر حجر والهادي إدريس؛ لأنهم تولوا مناصبهم بموجب اتفاق جوبا للسلام في السودان.

يأتي ذلك بعد أن قرر البرهان عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في المفاوضات التي تسيرها آلية ثلاثية تضم الاتحاد الأفريقي، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (إيجاد)، والهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا (يونيتامس).، وذلك بغرض إتاحة الفرصة للقوى السياسية الوطنية.

وقال البرهان إنه بعد تشكيل حكومة مدنية بتوافق القوى السياسية سوف يحل مجلس السيادة نفسه ويتم تكوين مجلس أعلى للقوات المسلحة، يكون مسؤولا عن مهمة الأمن والدفاع في البلاد.