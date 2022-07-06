روسيا تعلن تدمير اثنتين من راجمات الصواريخ HIMARS الأمريكية في دونباس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يوليه 2022

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية دمرت بصواريخ عالية الدقة راجمتي صواريخ من طراز HIMARS أمريكية الصنع في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.



وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية إنه قرب بلدة مالوتورانوفكا بدونيتسك دمرت صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو راجمتي صواريخ HIMARS أمريكية الصنع ومستودعين للذخيرة الخاصة بهما.

وعلى المشارف الشرقية لمدينة سوليدار، دمرت الطائرات الروسية مستودعا لأسلحة الصواريخ والمدفعية تابعا للواء الميكانيكي 57، كان احتوى على 1.5 ألف قذيفة من العيارات المختلفة وأكثر من مائة راجمة صواريخ أجنبية مضادة للدبابات.

بالإضافة إلى ذلك، دمرت القوات الجوية الروسية خلال اليوم الماضي 6 مواقع قيادة، بما فيها تلك التابعة لمجموعة قوات "الجنوب" العملياتية، واللواء 79 اقتحام جوي واللواء الميكانيكي57، و6 مستودعات للأساحة والذخيرة، وقوات ومعدات أوكرانية في 27 منطقة.

وفي إطار مكافحة البطاريات، تم تدمير فصيلة من راجمات الصواريخ "أوراغان"، وأصيبت ثلاثة فصائل مدفعية في مواقع إطلاق النار ب دونيتسك، إضافة إلى فصيلة من راجمات الصواريخ "غراد" في نيكولايف.

وأسقطت مقاتلة روسية من طراز Su-35 مروحيتين أوكرانيتين من طراز Mi-24 وطائرة من طراز Su-25 خلال معركة جوية في نيكولايف.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية مروحية أوكرانية من طراز Mi-8و 11 طائرة بدون طيار، كما اعترضت 9 صواريخ باليستية من طراز Tochka-U و8 قذائف من راجمات الصاريخ في مناطق متفرقة.

ووصل مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 232 طائرة و137 مروحية، و1462 طائرة بدون طيار، و353 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و3915 دبابة مدرعة أخرى، و720 راجمة صواريخ و3096 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و4043 مركبة عسكرية خاصة.