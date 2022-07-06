رئيس الامارات يبحث مع شولتز "تعزيز الشراكة الاستراتيجية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يوليه 2022

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الأربعاء، مع المستشار الألماني أولاف شولتز، العلاقات الثنائية وفرص تنميتها.



ووفق وكالة الأنباء الإماراتية "تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالاً هاتفياً من أولاف شولتز مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، تناول العلاقات الثنائية وفرص تنميتها وتعزيزها في إطار الشراكة الإستراتيجية بين البلدين وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".

وبحث الجانبان، خلال الاتصال "جوانب التعاون وآفاقه المستقبلية بين دولة الإمارات وألمانيا خاصة التجارية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة وغيرها من المجالات التي تدعم أهداف التنمية المستدامة وتحقق مصالح البلدين".

كما تناولا "الجهود الدولية المشتركة لمواجهة التغير المناخي"، مشيرين في هذا الإطار إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" الذي تستضيفه دولة الإمارات عام 2023.

وتبادل الجانبان أيضا وجهات النظر بشأن عدد من التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.