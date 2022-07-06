شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماذا قالت الخارجية الروسية حول انضمام السويد وفنلندا إلى "الناتو"؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الروسية إن انضمام السويد وفنلندا إلى "الناتو" سوف يجعلهما تحت تأثير أكبر للولايات المتحدة الأمريكية، وستصبحان هدفا للتخطيط العسكري للحلف.



وتابعت الخارجية أن أي إجراءات تهديدية تتخذ في السويد وفنلندا بعد انضمامهما إلى "الناتو" ستقابل برد لا مفر منه من قبل موسكو.

وكانت فنلندا والسويد قد وقعتا بروتوكول الانضمام إلى "الناتو" يوم أمس الثلاثاء، 5 يوليو، ومن المقرر أن ترسل عطاءات العضوية للدولتين إلى عواصم الحلف للحصول على الموافقات التشريعية.