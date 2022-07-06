اخبار العالم

بيسكوف يؤكد أن الطلب العالمي على الحبوب الروسية مرتفع

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيسكوف يؤكد أن الطلب العالمي على الحبوب الروسية مرتفع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يوليه 2022

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أن الطلب على الحبوب الروسية مرتفع، لكن بسبب العقوبات يصعب وصولها إلى الأسواق الخارجية.

 

وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء: "إن الحبوب هي الأكثر طلبا، حسب الاحتياجات لكن يوجد هناك عدد كبير للغاية من العقبات في طريقها إلى الأسواق العالمية التي تحتاج إليها، وذلك بسبب العقوبات والقيود غير الشرعية التي تفرضها بالدرجة الأولى بلدان الاتحاد الأوروبي".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

قد تقرأ أيضا