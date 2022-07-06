بيسكوف يؤكد أن الطلب العالمي على الحبوب الروسية مرتفع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يوليه 2022

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أن الطلب على الحبوب الروسية مرتفع، لكن بسبب العقوبات يصعب وصولها إلى الأسواق الخارجية.



وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء: "إن الحبوب هي الأكثر طلبا، حسب الاحتياجات لكن يوجد هناك عدد كبير للغاية من العقبات في طريقها إلى الأسواق العالمية التي تحتاج إليها، وذلك بسبب العقوبات والقيود غير الشرعية التي تفرضها بالدرجة الأولى بلدان الاتحاد الأوروبي".