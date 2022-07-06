"حياة كريمة" تبدأ فى توزيع 60 ألف كارتونة مواد غذائية بمناسبة عيد الأضحى

القاهرة - سامية سيد - وفرت مؤسسة حياة كريمة (60 ألف) كارتونة مـواد غذائيـة، وذلك لتوزيعهم علـي الأسر الأكثر احتياجًا في قري ومراكـز المرحلـة الأولـى مـن المبـادرة الرئاسية "حـيـاة كـريمـة"، وذلك تزامنًا واحتفالاً بحلول عيد الاضحى المبارك، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقامت فرق الرصد الميداني بالمؤسسة اليوم ببدء التوزيع في 52 مركز بواقع 20 محافظة من محافظات الجمهورية وهم: الإسماعيلية والأسكندرية والأقصر والبحيرة والجيزة والدقهلية والشرقية والغربية والفيوم والقليوبية والمنوفية والمنيا وأسوان وبني سويف وأسيوط ودمياط وسوهاج وقنا وكفرالشيخ والوادي الجديد.

كما يأتي ذلك في إطار مبادرة (وصل الخير 2 ) والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتشارك فيها مؤسسة حياة كريمة كعضو في التحالف الوطني، وذلك ضمن خطة التحالف الوطني وأعضاءه الخاصة بمحور المبادرات الاجتماعية، حيث تسعى هذه المبادرات كافة لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا، وسعيًا لمشاركة المواطنين فرحة عيد الأضحى المبارك وتوفير الحياة الكريمة لمختلف الفئات بكافة محافظات الجمهورية ورفع العبء عن كاهل الأسر في قري حياة كريمة.