ماتوا عطشا... العثور على 20 جثة في الصحراء الليبية بعد تعطل سيارتهم

اسماعيل عبد الحي - أعلنت مصالح الاسعاف في ليبيا، أمس الاربعاء، أنه تم العثور على 20 جثة في الصحراء الليبية، بالقرب من الحدود مع تشاد، ماتوا بسبب العطش بعد أن تعطلت سيارتهم تحت درجة حرارة جد مرتفعة.

وقال الفرع المحلي لخدمة “الإغاثة والطوارئ” في مدينة الكفرة في أقصى جنوب شرق ليبيا، في بيان إن “أحد فرقه انتشل 20 جثة عثر عليها في الصحراء بعد تعطل سيارتهم”، مشيرا الى أنهم “ماتوا جميعا بسبب العطش”.

و أوضح البيان أنه “تم العثور على السيارة القادمة من تشاد على بعد 310 كيلومترات جنوب الكفرة و 120 كيلومترا من الحدود التشادية-الليبية”.

و نشرت مصالح الاسعاف مقطع فيديو على صفحتها على فيسبوك يظهر الجثث في حالة من التحلل ملقاة على الرمال بالقرب من مركبتهم في هذه المنطقة القاحلة من الصحراء الليبية التي يقطنها عدد قليل جدا من السكان و التي تتجاوز درجات الحرارة بها 40 درجة في الصيف.