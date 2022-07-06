انت الان تتابع خبر جيني إسبر ترد على متابعة تنمرت على شكلها بدون مكياج(صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي صورة للممثلة السورية جيني اسبر ظهرت فيها بإطلالة طبيعية من دون ماكياج او استخدام اي فيلتر.

وكان لافتا استفزاز تعليق إحدى المتابعات لإسبر، حيث علقت على الصورة بالقول: "بتخوف"، وتعرضت إسبر لمجموعة من التعليقات الساخرة والمسيئة حول شكل وجهها، الذي بدى عليه التغير الكبير لغياب المكياج.



وللرد على التعليقات السلبية تعليقاً وصفها بأنها "مخيفة"، لترد بسخرية واصفة صاحبة التعليق بـ " أي مشان ترتعبي يا قمر الزمان".