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جيني إسبر ترد على متابعة تنمرت على شكلها بدون مكياج(صورة)

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بغداد - ياسين صفوان - تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي صورة للممثلة السورية جيني اسبر ظهرت فيها بإطلالة طبيعية من دون ماكياج او استخدام اي فيلتر.

وكان لافتا استفزاز تعليق إحدى المتابعات لإسبر، حيث علقت على الصورة بالقول: "بتخوف"، وتعرضت إسبر لمجموعة من التعليقات الساخرة والمسيئة حول شكل وجهها، الذي بدى عليه التغير الكبير لغياب المكياج.


وللرد على التعليقات السلبية تعليقاً وصفها بأنها "مخيفة"، لترد بسخرية واصفة صاحبة التعليق بـ " أي مشان ترتعبي يا قمر الزمان".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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