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ليفاندوفسكي يصمم على ترك بايرن ويحدد وجهته المقبلة

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-07-06 | 11:45

ليفاندوفسكي يصمم على ترك بايرن ويحدد وجهته المقبلة

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كشف تقرير صحفي، اليوم الأربعاء، عن آخر التطورات بشأن مستقبل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ.
وطلب ليفاندوفسكي، من إدارة ناديه، السماح له بالرحيل هذا الصيف، رغم امتداد عقده حتى نهاية الموسم المقبل.

ومن المعروف، أن ليفاندوفسكي يرغب في الانتقال لصفوف ، والذي قدم له عرضًا مدته 3 مواسم.


وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات بأوروبا، أن رغبة ليفاندوفسكي لم تتغير، وما زال مصرًا على رأيه بالانتقال لبرشلونة هذا الصيف.

وأضاف أن ليفاندوفسكي، اتفاق مع البارسا على جميع الشروط الشخصية ومدة التعاقد، ولم يدخل في مفاوضات مع أي نادٍ آخر.

وختم رومانو، بأن برشلونة سيعاود التفاوض مع بايرن ميونخ مرة أخرى، في القريب العاجل.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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