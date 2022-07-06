ليفاندوفسكي يصمم على ترك بايرن ويحدد وجهته المقبلة

وطلب ليفاندوفسكي، من إدارة ناديه، السماح له بالرحيل هذا الصيف، رغم امتداد عقده حتى نهاية الموسم المقبل.

ومن المعروف، أن ليفاندوفسكي يرغب في الانتقال لصفوف برشلونة، والذي قدم له عرضًا مدته 3 مواسم.



وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات بأوروبا، أن رغبة ليفاندوفسكي لم تتغير، وما زال مصرًا على رأيه بالانتقال لبرشلونة هذا الصيف.

وأضاف أن ليفاندوفسكي، اتفاق مع البارسا على جميع الشروط الشخصية ومدة التعاقد، ولم يدخل في مفاوضات مع أي نادٍ آخر.

وختم رومانو، بأن برشلونة سيعاود التفاوض مع بايرن ميونخ مرة أخرى، في القريب العاجل.

