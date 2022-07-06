آخرهم ديانا حداد.. نجوم صدموا الجمهور باختفائهم المفاجئ

وتصدرت الفنانة ديانا حداد مواقع التواصل ومؤشرات البحث منذ أمس، وذلك بعدما فاجأت الجمهور بحذف حساباتها من مواقع التواصل، وحذف صورها ومنشوراتها من انستقرام وتيك توك، ولم تكشف سبب غيابها الصادم عن السوشيال ميديا، وسط عدة تكهنات من جمهورها حول اعتزالها أو دعايتها لعمل جديد، وكذلك تردد أن السبب هو رغبتها في اعتزال السوشيال ميديا لفترة، ولكن حتى الآن لم يصدر منها أي توضيح رسمي.ومن أشهر النجوم الذين اتبعوا نفس خطوة الفنانة ديانا حداد، الفنانة شيرين عبد الوهاب، والتي صدمت الجمهور منذ أعوام بإعلان اعتزالها مواقع التواصل، وجمدت حساباتها على مواقع التواصل لأشهر طويلة، قبل أن تعود تدريجياً إلى حساباتها خاصة على انستقرام وتويتر، ولكنها ظلت بعيدة عن موقع فيسبوك حتى الآن، وذلك بعد تعرضها لانتقادات متكررة في تلك الفترة، وهو الأمر الذي جعلها تقرر الانسحاب من السوشيال ميديا.وفاجأت أيضاً الفنانة ياسمين صبري الجمهور منذ أعوام، بحذف جميع حساباتها من مواقع التواصل، وغابت لأيام عن السوشيال ميديا، وهو الأمر الذي أثار التكهنات وقتها حول اعتزالها، قبل أن تعود بعدها بأيام وتكشف أنها كانت تحصل على المزيد من الوقت لنفسها بالابتعاد عن مواقع التواصل.

وجمد عدد من الفنانين أنشطتهم على مواقع التواصل لفترة لأسباب مختلفة، ومنهم الفنان عبد المجيد عبد الله الذي حجب حسابه على تويتر لفترة بعد تعرضه لانتقادات، وكذلك الفنانة حلا شيحة التي حذفت على حسابها بانستقرام لفترة بعد عودتها من الاعتزال، بالإضافة إلى الفنان شريف منير والذي أعلن اعتزاله مواقع التواصل لفترة بسبب الانتقادات قبل أن يتراجع عن قراره.