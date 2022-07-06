وفاة الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يوليه 2022

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الوطنية النيجيرية ميلي كياري، اليوم الأربعاء إن الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو توفي.



وأضاف كياري على تويتر "فقدنا المحترم محمد سنوسي باركيندو" مضيفاً أن الوفاة حدثت في نحو الساعة 11 مساء أمس الثلاثاء.

وأردف أن الوفاة "خسارة كبيرة لأسرته المباشرة، والمجلس الوطني للبترول، وبلدنا نيجيريا، وأوبك، ومجتمع الطاقة العالمي".