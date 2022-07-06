الولايات المتحدة تدعو مجموعة العشرين لحث روسيا على إعادة فتح الطرق البحرية لتسليم الحبوب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يوليه 2022

قال مسؤول أمريكي كبير أمس الثلاثاء إن أمن الغذاء والطاقة سيكون بين أبرز الموضوعات في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في بالي هذا الأسبوع وإنه ينبغي لأعضاء المجموعة أن يصروا على أن تدعم روسيا جهود الأمم المتحدة لإعادة فتح الطرق البحرية التي أغلقتها حرب موسكو في أوكرانيا.



وأبلغ رامين تولوي، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الاقتصادية والتجارية، الصحافيين أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيثير أمن الطاقة في الجلسة الرئيسية لوزراء مجموعة العشرين يوم الجمعة وفي اجتماعات ثنائية في بالي.

وقال "ينبغي لدول مجموعة العشرين أن تحاسب روسيا وأن تصر على أن تدعم جهود الأمم المتحدة الجارية لإعادة فتح الطرق البحرية لتسليم الحبوب".

وأضاف "سواء حدث ذلك على مستوى مجموعة العشرين أو على مستوى الدول المنفردة في المجموعة، فهذه نقطة مهمة سيطرحها الوزير بلينكن".

وقال كبير الدبلوماسيين الأمريكيين لشؤون شرق آسيا دانيال كريتنبرينك في الإفادة نفسها إنه يتوقع تبادل آراء "صريحاً" بشأن أوكرانيا عندما يلتقي بلينكن بوزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش مجموعة العشرين.