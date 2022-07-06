رغم "الحرب".. ثروات أغنى 3 مليارديرات في أوكرانيا تقفز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يوليه 2022

أفاد تقرير لمجلة "فوربس" الشرق الأوسط بأن ثروة أغنى 3 مليارديرات في أوكرانيا ارتفعت بنحو نصف مليار دولار على الرغم من الأحداث التي تمر بها أوكرانيا.



ووفقا للتقرير فقد بلغت ثروة أغنى 3 أشخاص في أوكرانيا في 5 يوليو 2022 مستوى 7.9 مليار دولار مقابل 7.4 مليار دولار تم تسجيلها في 11 مارس 2022.

وزادت ثروة أغنى شخص في أوكرانيا، ومؤسس مجموعة System Capital Management، رينات أخميتوف، بقيمة 300 مليون دولار لتصل إلى 4.5 مليار دولار.

فيما تمكن مؤسس Interpipe المتخصصة في تصنيع منتجات الصلب، فيكتور بينتشوك، من إضافة 100 مليون دولار إلى ثروته لتصل إلى ملياري دولار، كما صعدت ثروة مالك مجموعة Smart Holding ، فاديم نوفينسكي، 100 مليون دولار لتصل ثروته إلى 1.4 مليار دولار.