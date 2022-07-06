شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق الخولى يعلن خروج دفعة جديدة من الغارمين والغارمات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسي خروج دفعة جديدة من الغارمين والغارمات يصل لـ75 حالة.

وقال "الخولي" في بيان نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع "فيسبوك وتويتر" :"غدا الخميس خروج أول دفعة غارمين وغارمات من السجون بإجمالي ٧٥ حالة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.. وبشائر الخير تتوالى".