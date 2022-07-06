شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. جنايات المنصورة تقضى بالإعدام شنقًا لقاتل نيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قضت محكمة جنايات المنصورة بجلستها المنعقدة اليوم، بالإعدام شنقا لقاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، وذلك بعد إحالة أوراقه للمفتى بجلسة الأسبوع الماضى وأخذ الرأى الشرعى لفضيلة مفتي الجمهورية.

وكانت محكمة جنايات المنصورة قضت بإحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف، والتي قتلت غدرا على يد زميلها أمام بوابة مجمع كليات الجامعة، للمفتي لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامه بتهمة القتل العمد، وتحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وقبل ساعات من النطق بالحكم النهائي، كشفت أسرة المتهم محمد عادل تفاصيل جديدة عن القضية.

حيث قالت والدة الشاب في تصريحات لأحد المواقع الاخبارية" إن ابنها "سقط ضحية مشاعره التي ربما ذهبت في الاتجاه الخاطئ".

وقالت إنها ستقف مع ابنها "حتى آخر لحظة" أملاً في أن يتم تخفيف الحكم عنه، مشيرةً إلى ثقتها الكاملة في أن الحكم سيخفف خلال النقض ويبقى ابنها على قيد الحياة حتى لو ظل طيلة حياته خلف القضبان.

هيئة المحكمة، قاتل نيرة أشرف، برئاسة المستشار بهاء الدين المرى، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين: سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق.

وأوضحت أسرة محمد أن قبول المحامي الشهير فريد الديب الدفاع عن ابنهم "يعني وجود ثغرات قانونية تؤكد عدم الأخذ بأقواله في تحقيقات النيابة العامة وأمام هيئة المحكمة فضلاً عن ضيق الوقت في تحقيقات القضية ونظرها في أقل من أسبوع".

وخلال اليومين الماضيين أطلقت حملات لجمع تبرعات لدفع الدية للأسرة مقابل العفو عن القاتل. كما ظهرت حملات أخرى تتعاطف معه وتنال من الفتاة وسمعتها.