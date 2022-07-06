جمهور أتلتيكو مدريد يرفض رونالدو

وكانت أنباء قد ترددت عن طلب رونالدو، الرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف، لرغبته في المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو ما لن يتحقق في أولد ترافورد، بعد احتلال الفريق المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أتلتيكو مدريد سيكون في حاجة ماسة للتعاقد مع مهاجم جديد هذا الصيف، حال عدم استمرار ألفارو موراتا

وارتبط اسم رونالدو خلال الساعات الماضية، بالانتقال إلى أكثر من ناد، من بينها أتلتيكو مدريد، وهو ما دفع العديد من مشجعي الروخيبلانكوس للخروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لرفض التعاقد مع أسطورة ريال مدريد.

ولم تكن العلاقة بين رونالدو وجماهير الأتليتي في أحسن أحوالها عندما كان لاعبا في صفوف الميرنجي من عام 2009 وحتى عام 2018.



ويعتبر رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد في شباك أتلتيكو، ودائما ما كانت احتفالاته تثير غضب مشجعي القطب الثاني في مدريد.