أوكرانيا تفسخ اتفاقية حول التعليم مع روسيا.. التفاصيل كاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

قال مصدر في وزارة التعليم والعلوم الروسية، إن أوكرانيا باشرت بإجراءات لفسخ اتفاقية مع روسيا بشأن الاعتراف بوثائق التعليم، ولم ترد بعد أية مبادرات بهذا الشأن من الدول الأخرى.



وأضاف المصدر: "وفقا لقرار مجلس وزراء أوكرانيا المؤرخ 24 مارس 2022 رقم 355، بادر الجانب الأوكراني إلى نقض الاتفاق بين حكومة روسيا ومجلس وزراء أوكرانيا بشأن الاعتراف المتبادل وتعديل الشهادات العلمية والأكاديمية الموقع بتاريخ 26 مايو 2000 ".

ووفقا لبنود الاتفاقية، تعتبر الوثيقة المذكورة لاغية المفعول بعد مرور 6 أشهر من تاريخ استلام أحد الطرفين لإشعار مكتوب من الطرف الآخر حول عزمه فسخ الاتفاقية.

ونوه المصدر، بأن وزارة الخارجية الروسية لم تستلم حتى الآن أي بلاغ خطي حول ذلك من الجانب الأوكراني.

وأشار المصدر، إلى أن الاتفاقية ستبقى سارية المفعول حتى بعد استلام الخارجية الروسية رسالة خطية رسمية من الجانب الآخر حول فسخ الاتفاقية.