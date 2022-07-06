الرئيس المصري يعلن الإطلاق الرسمى لـ"منصة مصر الرقمية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أطلق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، "منصة مصر الرقمية" بشكل رسمي.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد أن الدولة المصرية جادة في ملف التحول الرقمي، قائلا: "لما الدولة المصرية تجي تعمل موضوع زي ده.. علشان تحقق التحول الرقمي بعد كان بتشتغل ورقي.. واحنا شغالين دلوقتي بنعمل ذكاء صناعي يكون فيه جزء من العمل يكون فيه ذكاء صناعي.. الرقم كام وكلفنا كام".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية: "علشان تعرفوا أنه لتحويل الدولة دي إلى دولة نقول علها جمهورية جديدة.. ارقام كبيرة جدا جدا.. الحكومة دفعت كام .. الدكتور عمرو وزير الاتصالات فاكر الـ 10 مليار جنيه بتوعه بس".