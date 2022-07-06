وقف عمل "يوتيوب" و"إنستجرام" في منطقة خيرسون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يوليه 2022

أفاد المتحدث باسم الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة خيرسون، سيرغي موروز، بوقف عمل منصة "يوتيوب" وموقع "إنستجرام" في أراضي المنطقة.



وقال موروز في خطاب مصور نشر في صفحته على "تلغرام": "منذ عدة أيام تم وقف عمل "يوتيوب" عندنا. ونحن الآن بدون "يوتيوب" و"إنستجرام". لكن لا بأس، نحن بخير".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في منتصف مارس الماضي بسيطرة الجيش الروسي على منطقة خيرسون بأكملها. وفي أواخر أبريل الماضي تم تشكيل الإدارة العسكرية المدنية هناك التي تقوم بإدارة المنطقة. وتستخدم هناك حاليا العملتان الروسية والأوكرانية، كما تم الانتقال إلى استخدام رمز الهاتف الروسي "7+"، ويتم بث القنوات التلفزيونية الروسية.