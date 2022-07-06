شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انطلاق أكبر موسم للحج منذ تفشي كورونا‎‎‎‎ (صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يوليه 2022

يؤدي مئات آلاف الحجاج "طواف القدوم"، الأربعاء، مع انطلاق موسم الحج الأكبر منذ بدء تفشي فيروس كورونا.



ويعد موسم الحج هذا العام استثنائيا، كونه الأول الذي يتم فيه استقبال حجاج من خارج المملكة، حيث جرى رفع إجمالي عدد الحجاج إلى مليون بعد عامين من قصر الحج على أعداد محدودة من داخل المملكة فقط بسبب جائحة كورونا.

وسيشارك مليون مسلم تلقوا اللقاحات ضد كوفيد-19 في الحج هذا العام، بينهم 850 ألفا قدموا من خارج السعودية، و150 ألف من داخلها. واختار كثيرون القيام بالطواف قبل الموعد الرسمي لبدء المناسك، وفضّل غالبيتهم عدم وضع الكمامات الواقية مع أنّ السلطات قالت إنها إلزامية داخل المسجد الحرام.

ويبدأ ضيوف بيت الله الحرام أداء مناسك الحجّ في اليوم الثامن من شهر ذي الحجّة ويُسمّى بيوم التروية، الذي يوافق يوم الخميس 7 يوليو/تموز، على أن ينتهي موسم الحج لعام 2022 يوم الثلاثاء 12 يوليو/تموز 2022.

والثلاثاء، سار مصلون بملابس الإحرام البيضاء ونساء ارتدت بعضهن عباءات ملونة، جنبا إلى جنب على الأرضيات البيضاء بالقرب من الكعبة.

وقالت إحداهن وقد ارتدت عباءة خضراء: "لقد صليت من أجلكم للتو" وهي تشارك الطواف مع أفراد أسرتها في مكالمة فيديو مباشرة عبر هاتفها المحمول. وأضافت فيما كانت تستكمل عملية الطواف التي تستمر لسبع مرات "أحبك أمي، أحبكم جميعا".

والحج هذا العام، الذي جرى اختيار المشاركين فيه بالقرعة، هو أكبر بكثير من الموسمين السابقين في عامي 2020 و2021 ولكنه لا يزال أصغر من الأوقات العادية.

وفي عام 2019، شارك نحو 2,5 مليون مسلم من جميع أنحاء العالم في مناسك الحج السنوية وهو واحد من أركان الإسلام الخمسة، وفريضة لا بد للمسلمين القادرين على تأديتها مرة واحدة على الأقل في حياتهم.

وأجبر تفشي فيروس كورونا السلطات السعودية على تقليص أعداد الحجاج بشكل كبير، فشارك 60 ألف مواطن ومقيم في المملكة تم تطعيمهم بالكامل في عام 2021 في مقابل بضعة آلاف في عام 2020.

وينتقل الحجاج، الخميس، إلى مشعر منى، على بعد نحو 5 كيلومترات من المسجد الحرام، قبل ركن الحج الأعظم، وهو صعود جبل عرفات.

وتم اختيار المشاركين من بين ملايين المتقدمين. ويقتصر الحدث هذا العام على المسلمين دون سن 65 عاما المطعمين ضد الفيروس. ويُطلب من الآتين من الخارج تقديم نتيجة فحص كوفيد-19 سلبية من اختبار تم إجراؤه في غضون 72 ساعة من وقت السفر.

وأقامت السلطات السعودية الكثير من المرافق الصحية والعيادات المتنقلة وجهزت سيارات الإسعاف لتلبية احتياجات الحجاج. وداخل المسجد الحرام، كانت المسعفات على أهبة الاستعداد في مواقع مختلفة، فيما كان المتطوعون الذين يجرون الكراسي المتحركة ينتظرون في طابور طويل لمساعدة أولئك الذين لا يستطيعون المشي لمسافات طويلة.

ووضع بعض الحجاج أسماء وأعلام دولهم على ملابسهم. وكتبت عبارة "حج 2022 - تشاد" على ظهور ملابس إحرام بيضاء لمجموعة من الحجاج.

وأكدت المصرية نعيمة محسن (42 عاما) التي قالت إنها أتت لوحدها لتأدية المناسك "التواجد هنا أفضل ما حدث لي على الإطلاق. أحس بأني متشوقة للمزيد. لكن مشكلتي الوحيدة هي الطقس، فالجو حار جدا"، فيما وصلت الحرارة إلى 40 درجة مئوية.

وضمن استعداداتها لموسم حج هذا العام 1443هـ، هيأت وزارة الصحة السعودية، في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، (25) مستشفى، يساندها (156) مركزًا صحيًّا، بسعة سريرية تصل إلى (5000) سريرٍ، منها (1053) سريراً خُصصت للعناية المركزة، و(241) سريراً خُصصت لضربات الشمس، وبلغَ عددُ الكوادر الصحية المؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن نحو (25) ألف ممارس صحي.

كما تم تزويد المسجد الحرام بطبعات جديدة للمصحف الشريف بلغ عددها (80) ألف نسخة من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وتم تزويد الأرفف والدواليب المخصصة للمصاحف بعدد من مصاحف برايل للمكفوفين، ومصاحف تراجم معاني كلمات القرآن الكريم بعدة لغات أهمها (الإنجليزية والأوردية والإندونيسية).

فضلا عن إعداد برنامج خاص للاحتفاء بحجاج بيت الله الحرام، حيث تم تخصيص مصحف يُهدى لكل حاج، بالإضافة إلى برنامج بيان لمعاني كلمات القرآن الكريم مترجم بأكثر من 60 لغة، عبارة عن باركود (QR) يتم تحميله عبر الأجهزة الذكية.