جنايات المنصورة تصدر حكمها بعد قليل على  قاتل الطالبة المصرية نيرة أشرف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

تصدر محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأربعاء حكمها بعد إحالة أوراق محمد عادل؛ الطالب المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة، إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.



تنعقد الجلسة برئاسة المستشار بهاء الدين المري؛ رئيس محكمة جنايات المنصورة، للنطق بالحكم على المتهم محمد عادل بعد أخذ الرأي الشرعي في إعدامه من فضيلة المفتي.

وكانت النيابة العامة، قد ذكرت في بيان لها إنه في يوم 20/6/2022 بدائرة قسم أول المنصورة؛ محافظة الدقهلية، قتلت المجني عليها نيرة أشرف عبدالقادر؛ الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب، وذلك عمدًا مع سبق الإصرار، وأكدت أن المتهم عقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك.

وتابعت النيابة العامة أن المتهم قتل المجني عليها مع سبق الإصرار والترصد، حيث وضع مخططا لقتل نيرة وحدد موعدًا لارتكاب جريمته ليقينه من تواجدها بها وعين يومئذ الحافلة التي تستقلها وركبها معها، وعزم النية على القتل وأخفى سكينًا بين طيات ملابسه وتتبعها حتى من أن وصلت أمام الجامعة باغتها من ورائها بعدة طعنا، مؤكدة أن المتهم عندما سقطت الفتاة على الأرض، ذبح عنقها قاصدا إزهاق روحها، محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.