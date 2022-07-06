شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "التنظيم والإدارة" للنواب: أكثر من 26 ألفا تقدموا لمسابقة المعلمين المساعدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن عدد المتقدمين في مسابقة التعاقد مع معلمين مساعدين لصالح وزارة التربية والتعليم والمعروفة إعلاميًا بمسابقة الـ 30 ألف معلم على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ التابعة للجهاز، بلغ 17 الفا و284 متقدمًا لمعلم فصل و 9 آلاف و 89 متقدمًا لرياض أطفال، بإجمالي 26 ألفا و 373 متقدمًا، وذلك حتى أمس الثلاثاء، مشيرا إلى أن فتح باب التقديم للمسابقة بدأ منذ يوم السبت الموافق 2 يوليو ويستمر حتى 24 يوليو الجاري، بواقع عدد ساعات تقدم تبلغ 552 ساعة، في حين أن التقدم المعتاد في المسابقات المماثلة كان يوفر عدد 50 ساعة تقدم فقط، وهو ما يتجاوزه التقديم الإلكتروني بأكثر من 11 مرة.

جاء ذلك في كلمة رئيس الجهاز خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة، مساء أمس الثلاثاء.

وأضاف الشيخ أن بوابة الوظائف الحكومية هي الآلية المخصصة لنشر الوظائف الحكومية، مشيراً إلى أن عدد الزيارات لها بلغ 76 مليون خلال عام.

وفي رده على سؤال بشأن الإجراءات التحضيرية للمسابقة، قال الشيخ إن الرئيس وجه بدراسة الاحتياجات من المعلمين، ثم قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بدراسة تخطيط الموارد البشرية في ضوء البيانات التي أرسلتها الوزارة له، ثم تم التنسيق بين وزارات التربية والتعليم والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز، من أجل أخذ التكلفة المالية بعين الاعتبار في مشروع الموازنة العامة للدولة، ثم تم العرض على دولة رئيس مجلس الوزراء، وبعد ذلك تم الإعلان عن التعاقد مع عدد 30 ألف معلم مساعد سنويا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

وأضاف أنه عقب ذلك قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد شروط المسابقة، ثم قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإعمال شئونه والتعاون مع الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات وعدد من الخبراء المتخصصين بإعداد بنوك الأسئلة الخاصة بالمسابقة، وانتهى من إعداد الإجراءات التحضيرية للمسابقة، حتى صدرت موافقة رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 22 يونيو 2022 على تعديل أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٢٨ لسنة ٢٠١٣، لتمكين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من إجراء المسابقة وصدر تعديل اللائحة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم بتاريخ ٢٧ يونيو ٢٠٢٢.

وفي رد رئيس الجهاز على سؤال بشأن توزيع وظائف المسابقة على المراحل التعليمية، أوضح أن إجمالي عدد الوظائف المقرر الإعلان عنها لوظيفة معلم مساعد بمرحلة رياض الأطفال تبلغ 15 ألفا و 187 وظيفة، بينما يبلغ إجمالي عدد الوظائف المقرر الإعلان عنها لوظيفة معلم مساعد (معلم فصل) 14 ألفا و 813 وظيفة.

وعن شروط التقدم لشغل وظيفة معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال المعُلن عنها، كشف الدكتور صالح الشيخ أنه لابد أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية، ومحمود السيرة، وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل، كما يشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاماً من تاريخ نشر الإعلان، وأن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال / طفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية، أو حاصل على دبلوم مهني من احدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى، مع مراعاة ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن (جيد).. وينبغي أن يجتاز الامتحانات المقررة والتدريب المقرر لشغل الوظيفة، والكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات، كما يلزم التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي، ولن تقبل الطلبات في حالة التقديم في محافظة أخرى.

وأضاف أن الشروط تتضمن قيام المتقدم بسداد مبلغ مقداره (22) جنيهًا (اثنان وعشرون جنيهًا فقط لا غير) عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية :- ( البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0/78120/450/9ح/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية ، بخلاف مصروفات الإيداع.

وكما كشف رئيس الجهاز عن شروط التقدم لوظيفة معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية، وتضمنت أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أيضا، وأن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل، وألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاماً من تاريخ نشر الإعلان، كما ينبغي أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية بكلية التربية أو التربية النوعية (تعليم أساسي / إبتدائي / معلم فصل)، وألا يقل التقدير العام للمتقدم عن (جيد)، كما يجب أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة، والكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات، كما يلزم التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي، ولن تقبل الطلبات في حالة التقديم في محافظة أخرى.

وأضاف أنه يجب على المتقدم سداد مبلغ مقداره (22) جنيهاً (اثنان وعشرون جنيهاً فقط لا غير) عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية:- ( البنك الأهلي المصري– بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0/78120/450/9ح/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية ، بخلاف مصروفات الإيداع.

وعن المستندات المطلوبة للتقديم للمسابقة، أوضح الشيخ أنها منشورة في الإعلان على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز، وتتضمن صورة شخصية حديثة، وبطاقة الرقم القومي سارية (وجهين)، وصحيفة حالة جنائية سارية و موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة (وجهين بحسب الأحوال)، إلى جانب المؤهل الدراسي، والمؤهل الأعلى (إن وجد)، والدبلوم المهني، بالإضافة إلى الموقف من الخدمة العسكرية (للذكور ) أو الخدمة العامة (للإناث)، وشهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة ) في حالة الإعاقة، وصورة من إيصال الإيداع، وينبغي العلم إلى أنه لن ينظر إلى المستندات ما لم تكن ملونة، ويجب رفع أصول المستندات المُشار إليها بعاليه عبر الاستمارة الإلكترونية بصيغة ( jpg). مؤكدًا على أهمية قيام المتقدمين بالتأكد من أن جميع المرفقات مطابقة للمستندات المطلوبة قبل تحميلها حيث أنه في حالة عدم مطابقتها سيتم رفض الطلب.

وأشار إلى أن الجهاز سيجري المسابقة لكل محافظة على حدة، وسيقوم بمجرد الانتهاء من المحافظة بإرسال النتيجة إلى وزارة التربية والتعليم لإعمال شئونها، وسيوالي إرسال باقي المحافظات تباعا.

ووجه رئيس الجهاز رسالة للمتقدمين، مفادها أن نقطة الاتصال الوحيدة بين الجهاز والمتقدمين هي بوابة الوظائف الحكومية، ويجب على المتقدم أن يحرص على عملية التقديم بمنتهى الدقة والتأكد من أن المستندات المطلوبة متطابقة مع المستندات التي تم رفعها على البوابة، ومتابعة البوابة لمعرفة المراحل التالية للتقديم، كما ينبغي الالتزام بشروط التقديم وإرفاق جميع المستندات المطلوبة فقط.. مؤكدًا أن جميع مراحل منظومة المسابقات لدى الجهاز إلكترونية ولا تقبل أي تدخل بشري في أي مرحلة من مراحلها.

وفي هذا الصدد وجه الشيخ الشكر لنواب البرلمان الذين خصصوا موظف بمراكز خدمة المواطنين التابعة لهم وجهاز حاسب آلي و"سكانر"، لمعاونة المتقدمين في المسابقات التي نظمها الجهاز مؤخرا.

وفي رده على سؤال بشأن محتوى الامتحان الإلكتروني، قال الشيخ إن الامتحان الذي سيعقده الجهاز بمركز تقييم القدرات والمسابقات يتكون من عدة محاور تتضمن الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية (وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي يذكر المتقدم انه يجيدها)، والكفايات التكنولوجية والمعرفية (وتضم اختبارات الحاسب الآلي، والمعلومات العامة)، إلى جانب اختبار الكفايات التربوية واختبارات في التخصص…متمنيًا للجميع التوفيق ومؤكدًا على ان من حق الدولة أن توظف أفضل الكفاءات كما أن من حق الأكفاء أن يجدوا فرصة للعمل دون محاباة أو وساطة وهذا استحقاق أخلاقي قبل أن يكون دستوري وقانوني.

وفي نهاية الاجتماع تقدم الشيخ بالتهنئة لرئيس وأعضاء البرلمان على الجهد المبذول خلال دور الانعقاد الذي انتهى أمس وكذلك بعيد الأضحى المبارك.