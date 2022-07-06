شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك 1443هـ ، أعاده الله على مصرنا الحبيبة وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات .

جاء في نص البرقية: "إنه لمن دواعى سرورى أن أهديكم فخامة الرئيس باسمى واسم نواب المجلس خالص التهنئة القلبية وأزكاها بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم وعلى مصرنا الحبيبة وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يكون مدخلاً لبلوغ شعب مصر بقيادتكم مرفأ الأمن والأمان".

واستطرد المستشار الدكتور حنفي جبالي : "ونحن ندرك - فخامة الرئيس- أنكم أعطيتم جهدكم لإعادة بناء مصر، وارتفعتم بالبناء، وصبرت نفسك مع شعبك، تريدون وجه الله ووجه الوطن، وآمنتم أن حياة مصر بيد شعبها، ثم هى حياة لأمتها واستقرار لمنطقتها، فكان أن دفعتم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبذلتم أقصى الطاقة لحل المشكلات المتراكمة عبر السنين لرفع مستوى الجماهير العريضة التى يحتاج حلها إلى جهد الرجال وصبر الرجال ، وتابع: "فكنتم القادرون على هذا الجهد وهذا الصبر، فشكراً لله أن حبا مصر بكم رمزاً للوطنية والوقار والاحترام".

وأكد رئيس مجلس النواب إن مصر اليوم بقيادتكم ليست هى مصر قبل الثورة، فلقد وضعتم يدكم على نبض الجماهير داعماً للعدل والسلام الاجتماعى وكرامة الإنسان، وتوجتم ذلك بدعوتكم الكريمة إلى حوار سياسى شامل حول أولويات العمل الوطنى عن قناعة بأن مصلحة الوطن هى المحرك والدافع الرئيس لكل المشاركين تدشيناً لجمهورية جديدة.

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية التهنئة ، قائلاً: "معك سنبذر الأمن ونزرع الرخاء على أرض مصر، حفظ الله مصر ووقى شعبها، وأيدك بنصر من عنده."